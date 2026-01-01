evcc est un contrôleur de charge de VE open-source et un système de gestion de l'énergie domestique qui privilégie la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite plutôt que l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batterie, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la recharge en fonction de l'excédent photovoltaïque en temps réel, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.

L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS garde les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, élimine toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de recharge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.