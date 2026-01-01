Déployez evcc avec une installation en un clic.
Contrôleur de charge de VE optimisé pour le solaire et gestionnaire d'énergie domestique pour des centaines de bornes de recharge murales, d'onduleurs et de véhicules.
Choisissez un pack VPS pour evcc
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec evcc
evcc est un contrôleur de charge de VE open-source et un système de gestion de l'énergie domestique qui privilégie la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite plutôt que l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batterie, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la recharge en fonction de l'excédent photovoltaïque en temps réel, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.
L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS garde les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, élimine toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de recharge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.
Fonctionnalités clés de evcc
Recharge des surplus solaires
Charge votre VE avec l'excédent d'énergie photovoltaïque en temps réel, maximisant l'autoconsommation et minimisant les importations du réseau.
Prise en charge des tarifs dynamiques
Planifie la recharge pendant les heures les moins chères des tarifs d'électricité dynamiques tels que Tibber, aWATTar et Octopus.
Des centaines d'appareils
S'intègre avec les chargeurs, compteurs, onduleurs et véhicules de ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, et bien d'autres.
Configuration basée sur navigateur
Configurez les bornes de recharge, les véhicules, les compteurs et les points de charge via une interface utilisateur web guidée sans modifier manuellement les fichiers YAML.
Prise en charge de la batterie domestique
Coordonne la recharge du VE avec l'état de charge de la batterie domestique afin que la batterie de votre maison ne soit pas déchargée pour alimenter la voiture.
APIs REST et MQTT
Expose une API REST et MQTT complète pour Home Assistant, openHAB, Node-RED et les automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter evcc avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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