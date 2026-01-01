Déployez Grist : installation en un clic.
Hybride tableur-base de données open source en tant qu'alternative auto-hébergée à Airtable.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grist
Grist est une feuille de calcul relationnelle open source qui combine la familiarité des feuilles de calcul avec la puissance des bases de données. Les équipes l'utilisent pour organiser les données, créer des vues personnalisées, des tableaux de bord et concevoir des applications interactives sans écrire de code, ce qui en fait une alternative auto-hébergée polyvalente à Airtable.
Avec des formules Python, des contrôles d'accès granulaires, une API REST et des widgets personnalisés, Grist permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des applications de données sophistiquées. Ce template inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable, Redis pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé de l'équipe.
Fonctionnalités clés de Grist
Modèle de données relationnel
Liez des tableaux avec des références et des recherches comme une base de données tout en conservant l'expérience d'édition familière d'une feuille de calcul.
Formules Python
Utilisez Python complet pour les calculs et les transformations de données au lieu des langages de formule de feuille de calcul limités.
Vues personnalisées & Mises en page
Créez des vues de cartes, des graphiques, des calendriers et des mises en page de widgets personnalisées pour visualiser et interagir avec vos données de n'importe quelle manière.
Contrôles d'accès granulaires
Définissez les autorisations au niveau du document, du tableau, de la colonne et de la ligne pour un contrôle précis de la collaboration d'équipe et de la visibilité des données.
Intégration de l'API REST
L'accès complet à l'API permet la lecture, l'écriture et l'automatisation des opérations de données pour une intégration transparente avec des outils externes.
Pourquoi exécuter Grist avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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