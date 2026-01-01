GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) est un serveur API REST open-source qui se connecte à WhatsApp via le protocole multi-appareil. Il offre une interface utilisateur web épurée pour gérer les sessions WhatsApp et une API REST complète pour envoyer des messages, gérer les contacts et gérer les webhooks — le tout depuis votre propre serveur.

L'auto-hébergement de GoWA sur votre VPS garantit que les données de votre session WhatsApp restent privées, que votre API n'a aucune limite de débit imposée par des fournisseurs tiers, et que vous conservez un contrôle total sur le routage des messages et les intégrations de webhooks.