OpenCloud est une plateforme open source moderne pour la synchronisation de fichiers, le partage et la collaboration d'équipe. Développée en Go pour la performance et une empreinte minimale en ressources, elle offre une expérience de stockage cloud privé sans dépendre de services tiers ou d'infrastructures de fournisseurs. Contrairement aux solutions de synchronisation de fichiers héritées, OpenCloud inclut un fournisseur d'identité intégré, ce qui lui permet de fonctionner comme un conteneur unique sans nécessiter de base de données externe ou de serveur LDAP.

L'auto-hébergement d'OpenCloud sur votre propre VPS vous confère une souveraineté totale sur vos fichiers et vos données de collaboration. Les documents, photos, dossiers partagés et comptes d'utilisateurs restent tous sur une infrastructure que vous contrôlez — sans limites de stockage imposées par la plateforme et sans abonnement lié à l'accès à vos données.