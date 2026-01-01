Déployez OpenCloud avec une installation en un clic.
Plateforme open source de synchronisation, de partage et de collaboration de fichiers — une alternative souveraine à Nextcloud et Google Drive.
Choisissez un pack VPS pour OpenCloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenCloud
OpenCloud est une plateforme open source moderne pour la synchronisation de fichiers, le partage et la collaboration d'équipe. Développée en Go pour la performance et une empreinte minimale en ressources, elle offre une expérience de stockage cloud privé sans dépendre de services tiers ou d'infrastructures de fournisseurs. Contrairement aux solutions de synchronisation de fichiers héritées, OpenCloud inclut un fournisseur d'identité intégré, ce qui lui permet de fonctionner comme un conteneur unique sans nécessiter de base de données externe ou de serveur LDAP.
L'auto-hébergement d'OpenCloud sur votre propre VPS vous confère une souveraineté totale sur vos fichiers et vos données de collaboration. Les documents, photos, dossiers partagés et comptes d'utilisateurs restent tous sur une infrastructure que vous contrôlez — sans limites de stockage imposées par la plateforme et sans abonnement lié à l'accès à vos données.
Fonctionnalités clés de OpenCloud
Déploiement de conteneur unique
La gestion d'identité intégrée signifie qu'OpenCloud se déploie en un seul conteneur sans nécessiter de base de données externe ni de serveur LDAP.
Synchronisation et partage de fichiers
Synchronisez les fichiers entre les clients de bureau et mobiles, et partagez des dossiers ou des fichiers individuels avec des contrôles de permission granulaires.
Accès WebDAV et CalDAV
Montez votre stockage en tant que lecteur réseau via WebDAV et gérez les calendriers et les contacts via les protocoles CalDAV et CardDAV.
Clients de bureau et mobiles
Les clients de synchronisation officiels pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android gardent les fichiers disponibles sur tous vos appareils.
Intégration Collabora Office
Ajoutez Collabora Online pour activer l'édition basée sur le navigateur de documents, de feuilles de calcul et de présentations sans quitter votre gestionnaire de fichiers.
Politiques de mots de passe granulaires
Appliquer une longueur minimale, des exigences de classe de caractères et une liste de mots de passe interdits pour répondre aux normes de sécurité de l'organisation.
Pourquoi exécuter OpenCloud avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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