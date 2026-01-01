Déployez Trek, une installation en un clic.
Planificateur de voyage collaboratif en temps réel auto-hébergé avec des cartes interactives, des budgets, des listes de colisage, des carnets de voyage et une assistance IA.
Choisissez un pack VPS pour Trek
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Trek
Trek est une plateforme de planification de voyages open-source et auto-hébergée qui combine la collaboration en temps réel avec tout ce dont vous avez besoin pour organiser un voyage dans une seule interface. Des planificateurs de jours par glisser-déposer, des cartes interactives avec marqueurs photo, des prévisions météorologiques, des budgets multi-devises, des listes de colisage et un journal de voyage de style magazine côtoient les réservations, le stockage de documents et l'exportation PDF.
Contrairement aux applications de planification commerciales qui bloquent vos itinéraires et photos derrière des niveaux d'abonnement, Trek fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. La synchronisation WebSocket en temps réel maintient les compagnons et les membres de la famille coordonnés à mesure que les plans évoluent, l'authentification unique OIDC facultative s'intègre aux fournisseurs d'identité existants, et un serveur MCP intégré permet aux assistants IA d'aider à planifier, emballer et budgétiser sans envoyer de données sensibles à des tiers.
Fonctionnalités clés de Trek
Collaboration en temps réel
La synchronisation WebSocket transmet instantanément chaque modification d'itinéraire, note et changement de budget à chaque voyageur connecté, afin que les co-planificateurs voient toujours le même plan.
Cartes de voyage interactives
Les cartes Leaflet ou Mapbox GL avec des bâtiments 3D, du terrain, la visualisation d'itinéraires, des marqueurs photo et le regroupement transforment les itinéraires plats en un plan visuel.
Budgets et listes de colisage
Suivez les dépenses par catégorie avec des répartitions par personne et par jour, la prise en charge de plusieurs devises, des modèles de liste de colisage et le suivi facultatif du poids des bagages.
Carnet de voyage et atlas
Capturez vos voyages dans un journal de style magazine avec des photos et des ambiances, et visualisez les pays visités, les séries et les statistiques sur une carte du monde.
SSO et 2FA
Connectez n'importe quel fournisseur OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — et protégez les comptes avec l'authentification à deux facteurs basée sur TOTP et les codes de secours.
AI via serveur MCP
Serveur MCP authentifié OAuth 2.1 avec plus de 150 outils permet aux assistants IA de créer des voyages, d'établir des listes de choses à emporter et de gérer des budgets avec des autorisations ciblées.
Pourquoi exécuter Trek avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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