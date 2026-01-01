EmonCMS est le backend open-source du projet OpenEnergyMonitor, conçu spécifiquement pour les données énergétiques, de température et environnementales en séries chronologiques. Contrairement aux tableaux de bord généralistes, chaque composant — des pipelines de traitement des entrées aux moteurs de stockage PHPFina et PHPTimeSeries — est optimisé pour des années de données de capteurs haute résolution sur du matériel modeste.

L'auto-hébergement d'EmonCMS sur un VPS maintient les mesures domestiques, solaires, de pompe à chaleur et IoT entièrement sous votre contrôle, sans limites par flux ni abonnements cloud. La pile MQTT broker, MariaDB et Redis incluse accepte les données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant et de tout capteur compatible HTTP ou MQTT.