Déployez HomeHub en un clic.
Tableau de bord familial sans connexion pour les notes partagées, les listes de courses, les tâches ménagères, les calendriers et les dépenses dans une PWA privée unique.
Choisissez un pack VPS pour HomeHub
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec HomeHub
HomeHub est un utilitaire familial open-source et auto-hébergé qui transforme n'importe quel serveur en un tableau de bord privé pour tous les membres de votre foyer. Conçu pour une utilisation partagée sur un réseau domestique, il est livré sous forme d'application web progressive sans connexion, de sorte que tout membre de la famille peut l'ouvrir dans un navigateur, l'enregistrer sur son écran d'accueil et commencer immédiatement à collaborer sur des notes, des listes de courses, des tâches ménagères et un calendrier partagé.
L'auto-hébergement de HomeHub conserve les données du foyer — dépenses, habitudes d'achat, routines familiales et fichiers téléchargés — entièrement sur votre propre VPS, sans synchronisation cloud tierce, suivi ou frais par utilisateur. Les fonctionnalités peuvent être activées individuellement via une seule configuration YAML, de sorte que vous n'activez que les outils que votre famille utilise réellement.
Fonctionnalités clés de HomeHub
Liste de courses partagée
Liste de courses collaborative avec des suggestions intelligentes basées sur les entrées précédentes, afin que toute la famille puisse ajouter des articles au fur et à mesure qu'ils manquent.
Suivi des dépenses familiales
Suivez les dépenses du ménage avec la prise en charge des factures récurrentes comme les abonnements, les services publics, le lait ou les journaux, le tout dans un seul registre.
Calendrier et rappels
Un calendrier partagé avec des catégories à code couleur pour les factures, l'école, la santé et les événements familiaux permet à chaque membre du foyer de rester synchronisé.
Tâches et notes
Un gestionnaire de tâches léger et un tableau de notes partagé permettent aux membres de la famille d'assigner des tâches et de laisser des messages rapides sans applications supplémentaires.
Utilitaires intégrés
Comprend un livre de recettes, un suivi d'expiration, un compresseur PDF, un raccourcisseur d'URL, un générateur de codes QR et un téléchargeur de médias dans une seule PWA.
Privé dès la conception
Aucun système de compte, aucune télémétrie et aucune dépendance au cloud — toutes les données restent au sein de votre VPS et de votre réseau domestique.
Pourquoi exécuter HomeHub avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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