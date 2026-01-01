Déployez l'Élément avec une installation en un clic.
Client de messagerie Matrix sécurisé avec chiffrement de bout en bout pour les équipes et les communautés qui possèdent leurs données.
Choisissez un pack VPS pour Element
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Element
Element est une plateforme de messagerie et de collaboration open source basée sur le protocole Matrix. Elle offre par défaut la messagerie chiffrée de bout en bout, les appels vocaux et vidéo, et le partage de fichiers, avec la possibilité de se connecter à n'importe quel homeserver Matrix — y compris les instances Synapse auto-hébergées ou les serveurs publics comme matrix.org.
L'auto-hébergement d'Element sur votre VPS maintient votre infrastructure de messagerie sous votre contrôle. Vous pouvez configurer les paramètres de fédération, appliquer des politiques de sécurité, intégrer votre propre homeserver Matrix et vous assurer que les communications commerciales sensibles ne transitent jamais par une infrastructure cloud tierce.
Fonctionnalités clés de Element
Chiffrement de bout en bout
Tous les messages sont chiffrés par défaut à l'aide du protocole Matrix Olm/Megolm, garantissant que seuls les participants prévus peuvent lire les conversations.
Réseau Matrix Ouvert
Connectez-vous à n'importe quel serveur domestique Matrix et communiquez via différents clients compatibles Matrix, permettant la fédération sans verrouillage de plateforme.
Synchronisation multiplateforme
L'historique des messages synchronisé sur le web, les ordinateurs de bureau, iOS et Android garantit que les conversations sont accessibles sur chaque appareil en temps réel.
Appels vocaux et vidéo
Les appels vocaux et vidéo chiffrés intégrés avec partage d'écran permettent une collaboration en temps réel sans quitter l'interface de messagerie.
Intégrations passerelles
Les ponts connectent Element à Slack, IRC, Telegram et d'autres plateformes de messagerie, consolidant les communications en une seule interface.
Pourquoi exécuter Element avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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