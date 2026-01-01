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Plateforme unifiée de demandes de contenus multimédias pour Jellyfin, Plex et Emby avec traitement automatisé via Sonarr et Radarr.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Seerr

Seerr est une plateforme open source de gestion et de découverte de contenus multimédias qui unifie le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec un support natif pour Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent rechercher des films et des séries, soumettre des demandes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord intuitif — tandis que Sonarr et Radarr gèrent automatiquement le téléchargement.

L'auto-hébergement de Seerr permet de conserver les identifiants de votre serveur multimédia et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à votre famille et à vos amis une interface soignée pour demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de demandes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Seerr

Prise en charge multi-serveur

Fonctionne avec Jellyfin, Plex et Emby, y compris l'authentification unique, afin que les utilisateurs se connectent avec les mêmes identifiants qu'ils utilisent pour leur serveur multimédia.

Intégration de Sonarr et Radarr

Envoie automatiquement les requêtes approuvées à Sonarr pour les séries TV et à Radarr pour les films, complétant ainsi le processus complet de la requête à la bibliothèque.

Prévention des doublons

Analyse les bibliothèques multimédias existantes avant d'accepter les requêtes, évitant ainsi les téléchargements inutiles de contenu déjà disponible.

Permissions granulaires

Les contrôles d'accès basés sur les rôles et les quotas de requêtes par utilisateur permettent aux administrateurs de gérer ce que les utilisateurs peuvent demander et à quelle fréquence.

Notifications multicanal

Envoie des alertes d'approbation et de disponibilité via Discord, Telegram, Slack, e-mail et webhooks pour tenir les utilisateurs informés de leurs demandes.

Pourquoi exécuter Seerr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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