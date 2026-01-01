Seerr est une plateforme open source de gestion et de découverte de contenus multimédias qui unifie le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec un support natif pour Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent rechercher des films et des séries, soumettre des demandes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord intuitif — tandis que Sonarr et Radarr gèrent automatiquement le téléchargement.

L'auto-hébergement de Seerr permet de conserver les identifiants de votre serveur multimédia et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à votre famille et à vos amis une interface soignée pour demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de demandes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.