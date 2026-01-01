Jusqu'à 69% de réduction pour ChartDB

Déployez ChartDB : installation en un clic.

Éditeur de diagrammes de base de données open-source qui visualise instantanément n'importe quel schéma à partir d'une seule requête SQL, aucune information d'identification stockée n'est requise.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF 5.09 /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez ChartDB : installation en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour ChartDB

69% de réduction
KVM 1
CHF 16.29
CHF 5.09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 122.16 (prix d'origine : CHF 390.96). Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 179.76 (prix d'origine : CHF 479.76). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 246.96 (prix d'origine : CHF 803.76). Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF 16.29
CHF 5.09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 122.16 (prix d'origine : CHF 390.96). Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 179.76 (prix d'origine : CHF 479.76). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 246.96 (prix d'origine : CHF 803.76). Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec ChartDB

ChartDB est un éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur qui permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de visualiser n'importe quel schéma de base de données sans connecter l'outil directement à leur base de données. Une seule "Requête Intelligente" — une instruction SQL que vous exécutez dans votre propre client — renvoie les métadonnées du schéma au format JSON. Collez-la dans ChartDB et il génère immédiatement un ERD interactif complet, sans compte, sans identifiants stockés et sans qu'aucun mot de passe de base de données ne quitte jamais votre terminal.

La fonction d'exportation DDL basée sur l'IA génère des scripts de migration entre les dialectes de bases de données, utile pour les équipes planifiant des migrations inter-bases de données ou documentant les modifications de schéma pour examen. L'auto-hébergement de ChartDB conserve toutes les informations de schéma au sein de votre propre infrastructure plutôt que dans un outil cloud tiers.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ChartDB

Importation de requête intelligente

Collez le résultat d'une seule requête SQL pour générer instantanément un ERD complet — aucune connexion directe à la base de données ni aucune information d'identification stockée n'est requise.

Export DDL IA

Générer des scripts de migration SQL entre différents dialectes de base de données, aidant les équipes à planifier des migrations inter-bases de données ou à produire de la documentation de schéma.

Prise en charge de plus de 10 bases de données

Fonctionne avec PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, et bien d'autres, prêts à l'emploi.

Éditeur interactif

Annoter, réorganiser et affiner des diagrammes avec une interface glisser-déposer conçue pour des schémas multi-tables complexes.

Plusieurs formats d'exportation

Exporter les diagrammes au format SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG pour la documentation, le partage ou l'intégration avec d'autres outils.

Pourquoi exécuter ChartDB sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Déployer
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur, où que vous soyez

Déployer
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.