ChartDB est un éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur qui permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de visualiser n'importe quel schéma de base de données sans connecter l'outil directement à leur base de données. Une seule "Requête Intelligente" — une instruction SQL que vous exécutez dans votre propre client — renvoie les métadonnées du schéma au format JSON. Collez-la dans ChartDB et il génère immédiatement un ERD interactif complet, sans compte, sans identifiants stockés et sans qu'aucun mot de passe de base de données ne quitte jamais votre terminal.

La fonction d'exportation DDL basée sur l'IA génère des scripts de migration entre les dialectes de bases de données, utile pour les équipes planifiant des migrations inter-bases de données ou documentant les modifications de schéma pour examen. L'auto-hébergement de ChartDB conserve toutes les informations de schéma au sein de votre propre infrastructure plutôt que dans un outil cloud tiers.