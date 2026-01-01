Déployez FreeScout en un clic.
Système open source léger de centre d'assistance et de boîte de réception partagée pour un support client professionnel sans frais par agent.
Choisissez un pack VPS pour FreeScout
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FreeScout
FreeScout est une plateforme de service d'assistance et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, développée avec PHP et Laravel, conçue comme une alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support familière et professionnelle avec prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, détection des collisions, réponses enregistrées et automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer d'abonnement par agent.
Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, un nombre illimité d'agents et de boîtes aux lettres, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation et aucun risque qu'un fournisseur augmente les coûts ou interrompe le service.
Fonctionnalités clés de FreeScout
Boîte de réception partagée
Plusieurs agents collaborent sur la même boîte aux lettres avec détection des collisions empêchant les réponses en double au même client.
Automatisation du flux de travail
Automatisez les actions répétitives avec des règles personnalisées — attribuez automatiquement des tickets, envoyez des réponses prédéfinies et déclenchez des notifications basées sur des conditions.
Support multi-boîtes aux lettres
Gérez des boîtes de réception distinctes pour différents départements, marques ou produits à partir d'une seule installation FreeScout.
Réponses enregistrées
Créez une bibliothèque de modèles de réponse pour les questions courantes afin que les agents puissent répondre avec précision et cohérence en quelques secondes.
Module Système
Étendez les fonctionnalités avec des modules communautaires pour le chat en direct, les enquêtes de satisfaction, la base de connaissances et les intégrations tierces.
Pourquoi exécuter FreeScout avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.