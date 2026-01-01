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Plateforme de messagerie instantanée open source avec des clients mobiles et web, une discussion en temps réel et la prise en charge du chiffrement de bout en bout.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Tinode

Tinode est une plateforme de messagerie instantanée entièrement open source qui offre une pile complète — un backend de serveur Go, des clients officiels pour le web, iOS, Android et les ordinateurs de bureau, et une API gRPC pour les intégrations personnalisées. Il prend en charge la messagerie individuelle et de groupe, les indicateurs de saisie, les accusés de lecture, les pièces jointes et le chiffrement de bout en bout facultatif, apportant l'ensemble des fonctionnalités des plateformes de messagerie commerciales à l'infrastructure que vous possédez.

L'auto-hébergement de Tinode sur un VPS signifie que vos conversations, données utilisateur et transferts de fichiers ne transitent jamais par un service de messagerie tiers. Utilisez le client web intégré juste après le déploiement ou connectez vos propres applications mobiles et web via l'API gRPC ou REST.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Tinode

Messagerie en temps réel

Fournit des messages instantanés avec des indicateurs de saisie, des accusés de lecture et des réactions aux messages sur les clients web, iOS, Android et de bureau simultanément.

Discussions de groupe et canaux

Créez des conversations de groupe avec une adhésion, des rôles et des autorisations configurables pour les équipes et les communautés de toute taille.

Chiffrement de bout en bout

Le chiffrement E2E facultatif assure la confidentialité du contenu des messages — illisible pour le serveur et tout intermédiaire, même le vôtre.

Partage de fichiers et de médias

Partagez des images, des fichiers et des pièces jointes directement dans les conversations, stockés sur votre propre système de fichiers ou un compartiment compatible S3.

Appels vidéo et vocaux

Le support WebRTC intégré permet les appels vidéo et vocaux directement au sein de l'interface de chat sans passer à une application distincte.

gRPC et API REST

Les API gRPC et REST complètes vous permettent d'intégrer la messagerie Tinode dans des applications personnalisées ou de l'intégrer à des flux de travail métier existants.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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