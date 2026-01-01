Kavita est une application de gestion de bibliothèque numérique auto-hébergée, riche en fonctionnalités, compatible avec les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et d'e-books. Elle analyse et catalogue automatiquement vos médias en extrayant les métadonnées, et propose des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu, notamment les doubles pages pour les bandes dessinées, le sens de lecture de droite à gauche pour les mangas et le défilement continu pour les Webtoons.

Héberger Kavita sur votre propre serveur privé virtuel (VPS) rend votre collection entière accessible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel à domicile. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que la prise en charge d'OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.