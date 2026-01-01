Cypht est un client webmail modulaire et open-source conçu pour la simplicité et la rapidité. Contrairement aux solutions webmail lourdes, Cypht agrège plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 ainsi que des flux d'actualités RSS/Atom dans une vue de boîte de réception unique et unifiée — vous offrant une image complète de vos communications sans basculer entre les services.

Construit en PHP avec une base Alpine Linux, Cypht fonctionne efficacement sur du matériel modeste et stocke la configuration utilisateur dans une base de données pour des déploiements multi-utilisateurs fiables. Son architecture basée sur des modules signifie que vous ne chargez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, gardant l'interface propre et l'empreinte légère.