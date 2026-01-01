Déployer wger, installation en un clic.
Suivi de fitness et d'entraînement auto-hébergé avec base de données d'exercices, journalisation de la nutrition et suivi du poids pour athlètes et entraîneurs.
Choisissez un pack VPS pour wger
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec wger
wger est une application open source de suivi de fitness et d'entraînement qui combine une base de données d'exercices complète, une planification d'entraînement structurée, un suivi nutritionnel et une surveillance du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée.
Il propose un catalogue de milliers d'exercices, élaboré par la communauté, avec des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration. Il s'associe également à des applications mobiles natives iOS et Android, permettant aux athlètes d'enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.
L'auto-hébergement de wger sur votre VPS vous permet de conserver vos données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions invités facultatives pour un usage d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.
Fonctionnalités clés de wger
Base de données d'exercices
Des milliers d'exercices sélectionnés par la communauté avec des descriptions, des groupes musculaires ciblés et des images de démonstration, synchronisés depuis le catalogue amont wger.de.
Planification d'entraînement
Créez des routines structurées avec des séries, des répétitions, des poids et des périodes de repos, puis suivez les progrès séance par séance avec des graphiques.
Suivi nutritionnel
Planifiez vos repas en fonction des objectifs de macronutriments et de calories grâce à une base de données alimentaire consultable, des journaux de repas quotidiens et la génération de listes de courses.
Suivi du poids corporel
Enregistrez le poids corporel, les mensurations et les photos de progression au fil du temps avec des graphiques de tendances qui mettent en évidence les changements à long terme.
Applications mobiles natives
Des applications compagnons gratuites pour iOS et Android se connectent à votre instance auto-hébergée pour l'enregistrement en salle de sport, sans navigateur.
Multi-utilisateur avec API
Comptes par utilisateur avec des connexions invités facultatives, plus une API REST complète pour les tableaux de bord personnalisés, les intégrations et les outils de coaching.
Pourquoi exécuter wger avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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