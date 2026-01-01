wger est une application open source de suivi de fitness et d'entraînement qui combine une base de données d'exercices complète, une planification d'entraînement structurée, un suivi nutritionnel et une surveillance du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée.

Il propose un catalogue de milliers d'exercices, élaboré par la communauté, avec des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration. Il s'associe également à des applications mobiles natives iOS et Android, permettant aux athlètes d'enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.

L'auto-hébergement de wger sur votre VPS vous permet de conserver vos données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions invités facultatives pour un usage d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.