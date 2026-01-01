Déployez Foxel en un clic.
Stockage cloud privé auto-hébergé avec recherche sémantique basée sur l'IA pour les photos, vidéos et documents.
Choisissez un pack VPS pour Foxel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Foxel
Foxel est une plateforme de stockage cloud privé open source qui unifie les fichiers provenant de disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox et d'autres backends derrière une interface web unique. Sa caractéristique principale est la recherche sémantique basée sur l'IA, qui vous permet de trouver des photos, des vidéos et des documents par des descriptions en langage naturel plutôt que par des noms de fichiers.
L'auto-hébergement de Foxel maintient votre bibliothèque multimédia personnelle, vos archives de travail et vos fichiers d'équipe partagés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — sans frais par utilisateur, sans verrouillage propriétaire et sans tiers analysant vos données pour créer des embeddings. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, les liens de partage signés et les mappages de protocoles via l'API S3 et WebDAV le rendent adapté aux particuliers comme aux petites équipes.
Fonctionnalités clés de Foxel
Recherche sémantique par IA
Trouvez des photos et des documents en les décrivant en langage naturel à l'aide de modèles d'intégration configurables et de bases de données vectorielles Milvus ou Qdrant.
Backends de stockage unifiés
Connectez des disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox et bien plus encore derrière une seule interface de navigation avec des adaptateurs enfichables.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des rôles personnalisés avec des autorisations de lecture, d'écriture, de suppression et de partage basées sur le chemin, en utilisant des caractères génériques, des expressions régulières et des règles classées par priorité.
Aperçu de fichier intégré
Diffusez des images, des vidéos, des PDF, des documents Office, du texte et du code source directement dans le navigateur sans télécharger le fichier original.
Mappages de protocole
Exposez votre stockage via des points d'accès compatibles S3, des montages WebDAV et des liens directs signés pour les scripts, les applications et les gestionnaires de fichiers du système d'exploitation.
Plugin et agent IA
Étendez la plateforme avec des plugins basés sur des manifestes et un agent IA intégré qui effectue des opérations sur les fichiers et des tâches d'automatisation.
Pourquoi exécuter Foxel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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