MicroRealEstate est une application de gestion immobilière open source conçue spécifiquement pour les propriétaires indépendants et les petites équipes immobilières. Elle consolide les dossiers des locataires, les contrats de location, le suivi des loyers et la génération de documents dans un espace de travail auto-hébergé unique, éliminant ainsi les frais par unité et les compromis de partage de données des SaaS de gestion immobilière commerciale.

L'auto-hébergement de MicroRealEstate sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des informations sensibles des locataires, des contrats de location et de l'historique des paiements. L'architecture de microservices sépare clairement le portail du propriétaire, le portail du locataire, le générateur de documents et le service de messagerie, ce qui facilite la gestion des locations à n'importe quelle échelle sans coûts logiciels récurrents.