Déployez MicroRealEstate en un clic.
Gestion immobilière locative open source pour les propriétaires : baux, loyers, locataires et stockage de documents sur une seule plateforme auto-hébergée.
Choisissez un pack VPS pour MicroRealEstate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MicroRealEstate
MicroRealEstate est une application de gestion immobilière open source conçue spécifiquement pour les propriétaires indépendants et les petites équipes immobilières. Elle consolide les dossiers des locataires, les contrats de location, le suivi des loyers et la génération de documents dans un espace de travail auto-hébergé unique, éliminant ainsi les frais par unité et les compromis de partage de données des SaaS de gestion immobilière commerciale.
L'auto-hébergement de MicroRealEstate sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des informations sensibles des locataires, des contrats de location et de l'historique des paiements. L'architecture de microservices sépare clairement le portail du propriétaire, le portail du locataire, le générateur de documents et le service de messagerie, ce qui facilite la gestion des locations à n'importe quelle échelle sans coûts logiciels récurrents.
Fonctionnalités clés de MicroRealEstate
Gestion des baux
Générez des baux de location à partir de modèles personnalisables et stockez chaque contrat, avenant et document lié à chaque location en un seul endroit.
Suivi des paiements de loyer
Enregistrer les paiements entrants et surveiller les soldes impayés pour chaque unité, avec génération automatisée d'avis et de reçus pour les locataires.
Portail locataire
Une interface dédiée aux locataires leur permet de consulter leur bail, de visualiser l'historique de leurs paiements et de télécharger leurs reçus sans avoir à contacter le propriétaire.
Documents personnalisés
Rédigez des avis, des lettres et des annonces à partir de modèles réutilisables afin que la communication avec les locataires reste cohérente et professionnelle.
Collaboration d'équipe
Invitez des collaborateurs à partager la charge de travail de gestion immobilière, rendant la plateforme adaptée aux propriétaires indépendants et aux entreprises immobilières.
Notifications par e-mail
Connectez SMTP, Mailgun ou Gmail pour envoyer des reçus, des avis de masse et des invitations aux locataires directement depuis l'application.
Pourquoi exécuter MicroRealEstate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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