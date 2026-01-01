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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Zeppelin

Apache Zeppelin est un carnet web open source conçu pour l'analyse interactive de données à grande échelle sur des moteurs comme Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux carnets monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interprète enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell sur des données partagées, avec des résultats transmis entre les langages via un format de tableau intégré.

L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS permet de conserver les carnets, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, supprime la tarification par utilisateur des services de carnets gérés et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Zeppelin

Paragraphes multilingues

Mélangez Scala, SQL, Python, R, Markdown et shell dans une seule note à l'aide des interpréteurs Zeppelin, avec des résultats partagés entre les langages.

Intégration native de Spark

Connectez-vous à Apache Spark prêt à l'emploi pour le traitement distribué des données, l'apprentissage automatique et les charges de travail de streaming sans configuration manuelle.

Visualisations intégrées

Transformez n'importe quel résultat SQL ou DataFrame en graphiques à barres, linéaires, circulaires, à nuage de points ou tableaux croisés dynamiques, sans aucun code de traçage et avec des entrées de formulaire dynamiques.

Écosystème d'interprètes

Interrogez les bases de données JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch et de nombreux autres systèmes via des interpréteurs enfichables configurés par bloc-notes.

Blocs-notes collaboratifs

Partagez des notes en direct via une URL, intégrez-les dans des tableaux de bord et planifiez-les avec le planificateur cron intégré pour des rapports automatisés.

Pourquoi exécuter Apache Zeppelin sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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