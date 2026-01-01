Déployez WebThings Gateway en un clic.
Passerelle Web des Objets open-source pour unifier et contrôler les appareils domotiques depuis un tableau de bord web privé.
Choisissez un pack VPS pour WebThings Gateway
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WebThings Gateway
WebThings Gateway est une implémentation open-source de la spécification Web of Things, initialement développée par Mozilla et maintenant maintenue par la communauté WebThings. Elle relie les appareils domotiques de différents écosystèmes à un tableau de bord privé unique, exposant chaque appareil comme un Web Thing avec une API HTTP et WebSocket standard.
L'exécution de WebThings Gateway sur votre propre VPS maintient les données des appareils, les règles d'automatisation et la configuration des modules complémentaires entièrement hors des clouds des fournisseurs. La passerelle prend en charge les protocoles MQTT et IP dès l'installation, tandis que les modules complémentaires Zigbee, Z-Wave et Bluetooth restent disponibles pour les utilisateurs qui associent le VPS à un pont distant ou à du matériel compatible.
Fonctionnalités clés de WebThings Gateway
API Web des Objets
Chaque appareil connecté est exposé via une API Web Things standard HTTP et WebSocket pour une utilisation dans des scripts, des tableaux de bord et des applications tierces.
Moteur de règles visuel
L'éditeur de règles par glisser-déposer vous permet d'enchaîner des déclencheurs et des actions sur n'importe quel appareil connecté sans écrire de code.
Écosystème de modules complémentaires
Installez des adaptateurs pour MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, des capteurs virtuels et des dizaines d'autres à partir du répertoire d'extensions intégré.
Privé par défaut
Toutes les données d'appareil, les journaux et les automatisations restent sur votre VPS, sans compte fournisseur, sans télémétrie et sans relais cloud requis.
Plan d'étage et journaux
Placez les appareils sur un plan d'étage personnalisé et examinez les données historiques des capteurs avec la visionneuse de journaux intégrée pour le dépannage.
Accès vocal et HTTPS
Le tunneling facultatif, le HTTPS et les intégrations avec les assistants vocaux vous permettent d'accéder à la passerelle en toute sécurité de n'importe où.
Pourquoi exécuter WebThings Gateway avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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