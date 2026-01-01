Déployez n8n avec l'Assistant IA via une installation en un clic.
Automatisation des flux de travail avec un chat IA intégré qui planifie, construit et débogue vos automatisations pour vous.
Choisissez un pack VPS pour n8n with AI Assistant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec n8n with AI Assistant
n8n est une plateforme d'automatisation de flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via un éditeur visuel basé sur des nœuds. Ce déploiement ajoute l'Assistant IA de n8n, une interface de chat qui transforme les requêtes en langage naturel en flux de travail fonctionnels — il sélectionne les bons nœuds, les connecte, écrit les expressions et explique pourquoi une exécution a échoué au lieu de vous laisser lire les journaux.
L'assistant exécute du code dans un service sandbox déployé aux côtés de n8n sur votre propre VPS plutôt que sur un cloud tiers, ainsi la logique de flux de travail, les identifiants et le code généré restent sur votre infrastructure. Il est alimenté par Nexos AI, donnant à l'assistant l'accès à des modèles de pointe via une seule clé, tout en vous permettant de conserver des exécutions de flux de travail illimitées et sans tarification par tâche.
Fonctionnalités clés de n8n with AI Assistant
Construction de flux de travail pilotée par le chat
Décrivez l'automatisation que vous souhaitez en langage simple et l'assistant assemble les nœuds, les connexions et les expressions pour vous.
Bac à sable de code auto-hébergé
Le code généré s'exécute dans un service de bac à sable isolé fonctionnant sur votre propre VPS, de sorte que rien n'est envoyé à un fournisseur d'exécution externe.
Débogage d'erreurs guidé
Demandez à l'assistant pourquoi une exécution a échoué et obtenez une explication avec une solution concrète au lieu de fouiller dans les journaux d'exécution bruts.
Accès au modèle d'IA Nexos
Une clé Nexos AI donne à l'assistant l'accès aux modèles de pointe, et vous pouvez changer le modèle qu'il utilise à tout moment.
Suite d'automatisation n8n complète
Tout ce qui est dans n8n standard est inclus — des centaines d'intégrations, de webhooks, de planifications et de nœuds JavaScript personnalisés.
Les données restent sur votre VPS
Les définitions de workflows, les identifiants d'API et l'historique d'exécution sont stockés dans un volume persistant que vous contrôlez et que vous pouvez sauvegarder librement.
Pourquoi exécuter n8n with AI Assistant avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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