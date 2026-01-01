Jusqu'à 69 % de réduction sur Home Assistant

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Plateforme de domotique open source axée sur la confidentialité avec plus de 2 000 intégrations pour les appareils et services intelligents.

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KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Home Assistant

Home Assistant est la principale plateforme domotique open source plébiscitée par des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Elle unifie les appareils intelligents de différents fabricants — lumières, thermostats, caméras, systèmes de sécurité et lecteurs multimédias — dans une interface unique et personnalisable, dotée d'un puissant moteur d'automatisation qui prend en charge des scénarios complexes déclenchés par le temps, l'état des appareils ou des événements externes.

Le déploiement de Home Assistant sur votre propre VPS garantit que votre maison intelligente reste opérationnelle même en cas de pannes locales, offre un accès à distance fiable depuis n'importe où, et maintient toutes les données des appareils et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, sans dépendance aux services cloud.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Home Assistant

2 000+ Intégrations

Connectez virtuellement n'importe quel appareil de maison intelligente ou service cloud grâce à une bibliothèque d'intégrations communautaires en constante croissance.

Contrôle local

Toutes les automatisations s'exécutent localement sans dépendance au cloud, gardant votre maison réactive même en cas de panne de connexion internet.

Automatisations Puissantes

L'éditeur d'automatisation visuel et basé sur YAML prend en charge les déclencheurs complexes, les conditions et les actions en plusieurs étapes pour n'importe quel scénario.

Tableaux de bord personnalisables

Les tableaux de bord Lovelace vous permettent de concevoir des interfaces de contrôle personnalisées pour n'importe quel appareil ou écran dans votre maison.

Intégration de l'assistant vocal

Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour le contrôle mains libres de tout appareil connecté.

Surveillance énergétique

Suivez et optimisez la consommation d'énergie domestique grâce à des tableaux de bord de surveillance dédiés et des données de consommation au niveau de l'appareil.

Pourquoi exécuter Home Assistant avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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