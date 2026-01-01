Déployez Home Assistant en un clic.
Plateforme de domotique open source axée sur la confidentialité avec plus de 2 000 intégrations pour les appareils et services intelligents.
Choisissez un pack VPS pour Home Assistant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Home Assistant
Home Assistant est la principale plateforme domotique open source plébiscitée par des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Elle unifie les appareils intelligents de différents fabricants — lumières, thermostats, caméras, systèmes de sécurité et lecteurs multimédias — dans une interface unique et personnalisable, dotée d'un puissant moteur d'automatisation qui prend en charge des scénarios complexes déclenchés par le temps, l'état des appareils ou des événements externes.
Le déploiement de Home Assistant sur votre propre VPS garantit que votre maison intelligente reste opérationnelle même en cas de pannes locales, offre un accès à distance fiable depuis n'importe où, et maintient toutes les données des appareils et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, sans dépendance aux services cloud.
Fonctionnalités clés de Home Assistant
2 000+ Intégrations
Connectez virtuellement n'importe quel appareil de maison intelligente ou service cloud grâce à une bibliothèque d'intégrations communautaires en constante croissance.
Contrôle local
Toutes les automatisations s'exécutent localement sans dépendance au cloud, gardant votre maison réactive même en cas de panne de connexion internet.
Automatisations Puissantes
L'éditeur d'automatisation visuel et basé sur YAML prend en charge les déclencheurs complexes, les conditions et les actions en plusieurs étapes pour n'importe quel scénario.
Tableaux de bord personnalisables
Les tableaux de bord Lovelace vous permettent de concevoir des interfaces de contrôle personnalisées pour n'importe quel appareil ou écran dans votre maison.
Intégration de l'assistant vocal
Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour le contrôle mains libres de tout appareil connecté.
Surveillance énergétique
Suivez et optimisez la consommation d'énergie domestique grâce à des tableaux de bord de surveillance dédiés et des données de consommation au niveau de l'appareil.
Pourquoi exécuter Home Assistant avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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