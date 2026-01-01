ConvertX est un convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé qui gère plus d'un millier de formats de fichiers différents — documents, images, audio, vidéo, et plus encore — via une interface web simple. Étant donné que la conversion s'effectue entièrement sur votre propre serveur, les fichiers sensibles ne quittent jamais votre infrastructure et il n'y a aucune limite de taille d'envoi, aucun filigrane, et aucun frais par conversion imposé par un service tiers.

L'auto-hébergement de ConvertX est particulièrement précieux pour les entreprises et les organisations ayant des exigences de traitement des données qui empêchent le téléchargement de documents propriétaires vers des services cloud externes. Le nettoyage automatique des fichiers avec des périodes de rétention configurables permet de gérer l'utilisation du stockage, tandis que l'authentification utilisateur optionnelle vous permet de contrôler qui peut utiliser le service. Ce déploiement offre un service de conversion complet avec un stockage persistant, prêt à gérer n'importe quel flux de travail de format.