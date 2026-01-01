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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec RustFS

RustFS est un système de stockage d'objets distribué et haute performance, entièrement construit en Rust. Il offre une compatibilité totale avec l'API Amazon S3, combinée aux garanties de sécurité mémoire de Rust et à des performances brutes qui dépassent les solutions traditionnelles. Conçu pour les lacs de données, les pipelines d'IA/ML et les charges de travail de big data, RustFS utilise le codage d'effacement pour protéger contre la perte de données et la détection de la pourriture des bits pour assurer l'intégrité des données à long terme.

L'auto-hébergement de RustFS sur votre propre VPS place votre infrastructure de stockage d'objets entièrement sous votre contrôle — sans frais par Go, sans frais de sortie et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La console web intégrée vous permet de gérer les buckets, de configurer les politiques d'accès et de surveiller l'utilisation du stockage sans nécessiter d'outils supplémentaires.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de RustFS

Compatible S3 API

Fonctionne avec n'importe quel client, SDK ou outil compatible S3 — migrez les workflows existants sans modifier le code.

Codage par effacement

Distribue les données sur plusieurs volumes avec redondance afin que le stockage reste intact même en cas de défaillance de disques individuels.

Console de gestion Web

Interface basée sur un navigateur pour créer des compartiments, gérer les clés d'accès, définir des politiques de cycle de vie et surveiller l'utilisation du stockage.

Haute Performance

Conçu en Rust pour la sécurité de la mémoire et la vitesse — les benchmarks montrent un débit jusqu'à 2,3 fois supérieur à celui des alternatives pour les charges de travail avec de petits objets.

Notifications d'événements

Déclencher des webhooks lors d'événements de compartiment tels que la création et la suppression d'objets afin de s'intégrer à des pipelines de traitement en aval.

Intégration d'identité

Prend en charge OIDC/OpenID Connect et OpenStack Keystone pour l'authentification unique d'entreprise et les déploiements multi-locataires.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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