WatchState est un outil open-source conçu pour les foyers qui gèrent plus d'un serveur multimédia. Au lieu de s'appuyer sur Trakt ou d'autres services tiers, il communique directement avec les API de Plex, Jellyfin et Emby pour maintenir la cohérence des états de lecture, des positions de reprise et de l'historique de visionnage sur chaque backend que vous connectez.

L'auto-hébergement de WatchState sur votre propre VPS permet de garder les jetons de compte, les données de visionnage et le trafic de webhook entièrement sous votre contrôle. Le conteneur inclut une interface utilisateur web pour ajouter des backends, prend en charge la synchronisation de type plusieurs-à-plusieurs ou unidirectionnelle, et combine les importations planifiées avec les événements webhook en temps réel afin que les modifications se propagent en quelques secondes.