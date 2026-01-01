TimeTagger est un outil de suivi du temps open-source basé sur le web, construit autour d'une chronologie interactive et d'un flux de travail basé sur des balises, plutôt que des hiérarchies de projets rigides. Conçu pour les freelances, les consultants et les particuliers qui facturent à l'heure, il remplace les logiciels de feuilles de temps peu pratiques par une interface utilisateur rapide et conviviale au clavier qui fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne et se synchronise sur tous les appareils.

L'auto-hébergement de TimeTagger sur votre propre VPS garde chaque minute enregistrée, chaque balise client et chaque exportation de facture sous votre contrôle — aucun SaaS tiers ne prend en otage votre historique de facturation, pas de frais par utilisateur, et aucun risque qu'un compte ne soit fermé pendant une semaine chargée.