Déployez TimeTagger en un clic.
Suivi de temps personnel axé sur la confidentialité avec une chronologie interactive, des balises, des rapports et un flux de travail Pomodoro intégré.
Choisissez un pack VPS pour TimeTagger
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec TimeTagger
TimeTagger est un outil de suivi du temps open-source basé sur le web, construit autour d'une chronologie interactive et d'un flux de travail basé sur des balises, plutôt que des hiérarchies de projets rigides. Conçu pour les freelances, les consultants et les particuliers qui facturent à l'heure, il remplace les logiciels de feuilles de temps peu pratiques par une interface utilisateur rapide et conviviale au clavier qui fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne et se synchronise sur tous les appareils.
L'auto-hébergement de TimeTagger sur votre propre VPS garde chaque minute enregistrée, chaque balise client et chaque exportation de facture sous votre contrôle — aucun SaaS tiers ne prend en otage votre historique de facturation, pas de frais par utilisateur, et aucun risque qu'un compte ne soit fermé pendant une semaine chargée.
Fonctionnalités clés de TimeTagger
Chronologie interactive
Visualisez votre journée sur une chronologie zoomable où vous pouvez faire glisser, redimensionner et diviser les enregistrements pour correspondre exactement à la façon dont le travail s'est déroulé.
Suivi basé sur les balises
Évitez les arborescences de projets rigides et étiquetez le travail avec des balises libres, afin que le même enregistrement puisse appartenir à un client, une tâche et un code de facturation à la fois.
Rapports PDF et CSV
Générez des rapports filtrés par balise, période ou cible et exportez-les au format PDF ou CSV pour la facturation, la comptabilité et les mises à jour d'équipe.
Objectifs et Pomodoro
Définissez des objectifs horaires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et exécutez des sessions Pomodoro ciblées directement dans le suivi — aucune application supplémentaire requise.
Synchronisation multi-appareils
Suivez depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone avec l'interface utilisateur web réactive et toutes les modifications seront automatiquement synchronisées avec votre serveur auto-hébergé.
Confidentialité dès la conception
Tous les enregistrements résident dans une base de données SQLite locale sur votre VPS, ainsi les noms des clients, les heures et les données de facturation n'atteignent jamais un cloud tiers.
Pourquoi exécuter TimeTagger avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Croissance mondiale.
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