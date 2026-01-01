Ombi est le système de demande auto-hébergé standard pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries télévisées, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transmet automatiquement les éléments approuvés à Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour exécution.

L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un processus clair de "demande préalable" pour accéder à votre médiathèque et vous fournit un point centralisé pour approuver, refuser ou gérer en lot les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr aux membres du foyer.