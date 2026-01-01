Déployez Ombi avec une installation en un clic.
Système de requêtes auto-hébergé pour Plex, Emby et Jellyfin — les utilisateurs demandent des films et des séries, vous approuvez et traitez automatiquement.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ombi
Ombi est le système de demande auto-hébergé standard pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries télévisées, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transmet automatiquement les éléments approuvés à Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour exécution.
L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un processus clair de "demande préalable" pour accéder à votre médiathèque et vous fournit un point centralisé pour approuver, refuser ou gérer en lot les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr aux membres du foyer.
Fonctionnalités clés de Ombi
Connexion Plex, Emby et Jellyfin
Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants de serveur multimédia existants, il n'y a donc pas de compte séparé à gérer et les autorisations restent synchronisées.
Demandes de films, de séries TV, de musique et 4K
Les quotas par catégorie, les limites par utilisateur et les règles d'approbation vous permettent de personnaliser ce que chaque spectateur peut demander sans supervision manuelle.
Exécution automatique via Arr
Les requêtes approuvées sont directement acheminées vers Sonarr, Radarr et Lidarr via leurs API REST, afin que le contenu soit téléchargé, traité et ajouté automatiquement à la bibliothèque.
Demander des notifications
Les notifications push de Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, par e-mail et via l'application mobile maintiennent les administrateurs et les utilisateurs synchronisés à mesure que les requêtes avancent.
Interface utilisateur et applications adaptées aux mobiles
Une interface web réactive soignée ainsi que des applications compagnons iOS et Android permettent aux membres du foyer de demander et de suivre du contenu depuis n'importe quel appareil.
Pourquoi exécuter Ombi avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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