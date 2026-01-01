Zensical est une plateforme de documentation moderne créée par l'équipe derrière Material for MkDocs. Elle génère des sites web de documentation soignés et consultables à partir de fichiers source Markdown et les sert avec un serveur de prévisualisation en direct intégré — ainsi les modifications apportées à vos documents sont visibles instantanément dans le navigateur. Elle prend en charge à la fois son propre format natif zensical.toml et les fichiers de configuration existants mkdocs.yml , rendant la migration depuis MkDocs simple.

L'auto-hébergement de Zensical sur votre propre VPS signifie que votre documentation réside sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par page, sans suivi des lecteurs et sans dépendance à un service d'hébergement de documentation tiers. Un projet de démarrage est créé automatiquement lors de la première exécution afin que vous puissiez commencer à écrire immédiatement.