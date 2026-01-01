Déployez Zensical en un clic.
Plateforme de documentation auto-hébergée qui crée et diffuse de magnifiques documents de projet basés sur Markdown avec prévisualisation en direct.
Choisissez un pack VPS pour Zensical
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Zensical
Zensical est une plateforme de documentation moderne créée par l'équipe derrière Material for MkDocs. Elle génère des sites web de documentation soignés et consultables à partir de fichiers source Markdown et les sert avec un serveur de prévisualisation en direct intégré — ainsi les modifications apportées à vos documents sont visibles instantanément dans le navigateur. Elle prend en charge à la fois son propre format natif
zensical.toml et les fichiers de configuration existants
mkdocs.yml, rendant la migration depuis MkDocs simple.
L'auto-hébergement de Zensical sur votre propre VPS signifie que votre documentation réside sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par page, sans suivi des lecteurs et sans dépendance à un service d'hébergement de documentation tiers. Un projet de démarrage est créé automatiquement lors de la première exécution afin que vous puissiez commencer à écrire immédiatement.
Fonctionnalités clés de Zensical
Rédaction basée sur Markdown
Rédigez de la documentation dans de simples fichiers Markdown et faites-les rendre sous forme de site web de documentation soigné et entièrement navigable.
Serveur d'aperçu en direct
Le serveur de développement intégré recharge la documentation dans le navigateur dès que les fichiers source sont enregistrés, rendant l'édition rapide et immédiate.
Recherche en texte intégral
La recherche côté client intégrée indexe toutes les pages de documentation afin que les lecteurs puissent trouver du contenu instantanément sans aucune infrastructure côté serveur.
Compatibilité MkDocs
Lit les fichiers de configuration existants
mkdocs.yml, permettant aux équipes de migrer depuis MkDocs sans réécrire leur configuration.
Support multilingue
Internationalisation complète dans plus de 60 langues pour la documentation servant des publics mondiaux dans leur langue maternelle.
Projet de démarrage au premier lancement
Initialise automatiquement un projet de documentation exemple lors du premier déploiement afin que vous puissiez commencer à écrire et à personnaliser immédiatement.
Pourquoi exécuter Zensical avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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