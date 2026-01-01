Déployez Domoticz en un clic.
Système domotique open-source léger pour la surveillance et le contrôle des appareils de maison intelligente.
Choisissez un pack VPS pour Domoticz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Domoticz
Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques intelligents — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et bien plus encore — le tout à partir d'une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, y compris Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, ce qui le rend compatible avec la plupart des écosystèmes de maison intelligente populaires.
Exécuter Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, vos données de capteurs historiques et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques pour la confidentialité liés aux services tiers. Son faible encombrement en ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.
Fonctionnalités clés de Domoticz
Prise en charge des appareils multi-protocoles
Connectez Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT et des centaines d'autres protocoles matériels à partir d'une seule interface unifiée.
Moteur de règles d'automatisation
Créez des règles d'automatisation basées sur le temps, déclenchées par des événements et des capteurs, sans écrire de code, pour que votre maison fonctionne selon votre emploi du temps.
Suivi énergétique
Suivez la consommation d'électricité, de gaz et d'eau en temps réel grâce aux graphiques intégrés et au stockage des données historiques alimenté par SQLite.
Tableaux de bord météo et capteurs
Visualisez les données de température, d'humidité, de vent, de pluie et de qualité de l'air provenant de capteurs locaux ou de services météorologiques en ligne dans des tableaux de bord personnalisables.
Interface adaptée aux mobiles
Accédez et contrôlez tous les appareils depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, avec des notifications push optionnelles via des services tiers.
Prise en charge des plugins et du scripting
Étendez les fonctionnalités avec des plugins Python et des scripts Lua pour intégrer du matériel personnalisé, des API ou une logique d'automatisation complexe.
Pourquoi exécuter Domoticz avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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