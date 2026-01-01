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Outil de planification auto-hébergé pour choisir collaborativement la meilleure date et heure entre les groupes, les équipes et les fuseaux horaires.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Rallly

Rallly est un outil open source de planification et de sondage de groupe respectueux de la vie privée, conçu pour remplacer Doodle et les applications SaaS similaires. Les organisateurs créent un sondage avec des options de date/heure proposées, partagent un lien, et les participants choisissent les créneaux qui leur conviennent — aucun compte n'est requis pour les participants. Le tableau de bord de l'organisateur met ensuite en évidence les créneaux les plus populaires, ce qui facilite la confirmation de l'heure finale.

L'auto-hébergement de Rallly sur votre VPS permet de conserver les e-mails des participants, les données de réponse et les sujets de réunion sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de planification tiers. La plateforme prend en charge plusieurs fuseaux horaires, des options verrouillées, une personnalisation de la marque et l'authentification par lien magique par e-mail pour les organisateurs, et l'ensemble de la pile fonctionne sur un seul conteneur Next.js et PostgreSQL — suffisamment petit pour un usage personnel, suffisamment robuste pour une petite équipe ou un club.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Rallly

Sondages de dates de groupe

Proposez plusieurs options de date et d'heure, recueillez les disponibilités des invités et trouvez le meilleur créneau — des sondages de type Doodle sans frais par sondage.

Sensible au fuseau horaire

Afficher chaque option dans le fuseau horaire local de chaque répondant automatiquement afin que les équipes distribuées choisissent les heures sans calcul mental.

Réponses sans compte

Les invités votent avec un nom et un e-mail facultatif — pas d'inscription, pas de mot de passe, pas de friction — tandis que les organisateurs conservent des comptes pour gérer les sondages.

Connexion par lien magique

Les organisateurs se connectent via des liens magiques envoyés par e-mail au lieu de mots de passe, ce qui maintient la surface d'exposition des identifiants réduite sans sacrifier la commodité.

Options verrouillées et masquées

Verrouillez une option choisie pour figer les réponses, ou masquez les options après la clôture du vote — utile pour confirmer le choix final sans autres modifications.

Marque personnalisée

Définissez votre propre nom de site, logo et thème afin que les sondages fassent partie de votre organisation plutôt qu'une page de destination SaaS générique.

Pourquoi exécuter Rallly avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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