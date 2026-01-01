Déployez Rallly en un clic.
Outil de planification auto-hébergé pour choisir collaborativement la meilleure date et heure entre les groupes, les équipes et les fuseaux horaires.
Choisissez un pack VPS pour Rallly
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rallly
Rallly est un outil open source de planification et de sondage de groupe respectueux de la vie privée, conçu pour remplacer Doodle et les applications SaaS similaires. Les organisateurs créent un sondage avec des options de date/heure proposées, partagent un lien, et les participants choisissent les créneaux qui leur conviennent — aucun compte n'est requis pour les participants. Le tableau de bord de l'organisateur met ensuite en évidence les créneaux les plus populaires, ce qui facilite la confirmation de l'heure finale.
L'auto-hébergement de Rallly sur votre VPS permet de conserver les e-mails des participants, les données de réponse et les sujets de réunion sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de planification tiers. La plateforme prend en charge plusieurs fuseaux horaires, des options verrouillées, une personnalisation de la marque et l'authentification par lien magique par e-mail pour les organisateurs, et l'ensemble de la pile fonctionne sur un seul conteneur Next.js et PostgreSQL — suffisamment petit pour un usage personnel, suffisamment robuste pour une petite équipe ou un club.
Fonctionnalités clés de Rallly
Sondages de dates de groupe
Proposez plusieurs options de date et d'heure, recueillez les disponibilités des invités et trouvez le meilleur créneau — des sondages de type Doodle sans frais par sondage.
Sensible au fuseau horaire
Afficher chaque option dans le fuseau horaire local de chaque répondant automatiquement afin que les équipes distribuées choisissent les heures sans calcul mental.
Réponses sans compte
Les invités votent avec un nom et un e-mail facultatif — pas d'inscription, pas de mot de passe, pas de friction — tandis que les organisateurs conservent des comptes pour gérer les sondages.
Connexion par lien magique
Les organisateurs se connectent via des liens magiques envoyés par e-mail au lieu de mots de passe, ce qui maintient la surface d'exposition des identifiants réduite sans sacrifier la commodité.
Options verrouillées et masquées
Verrouillez une option choisie pour figer les réponses, ou masquez les options après la clôture du vote — utile pour confirmer le choix final sans autres modifications.
Marque personnalisée
Définissez votre propre nom de site, logo et thème afin que les sondages fassent partie de votre organisation plutôt qu'une page de destination SaaS générique.
Pourquoi exécuter Rallly avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA