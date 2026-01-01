ByteChef est une plateforme open source low-code qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre applications SaaS, API internes et bases de données via un éditeur visuel. Avec la prise en charge de plus de 200 composants et de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques comme non techniques peuvent créer des automatisations sophistiquées sans écrire beaucoup de code.

Héberger ByteChef sur votre propre VPS vous permet de garder la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données métier entièrement sous votre contrôle — sans accès fournisseur, sans tarification basée sur l'utilisation et sans dépendance à un cloud d'automatisation tiers.