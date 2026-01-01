Déployez Quasarr en une installation en un clic.
Pont JDownloader qui expose un indexeur Newznab et un client de téléchargement SABnzbd pour l'ensemble de la pile média Arr.
Choisissez un pack VPS pour Quasarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Quasarr
Quasarr est un service Python léger qui se fait passer pour un indexeur Newznab et un client de téléchargement SABnzbd, puis envoie chaque capture à JDownloader 2 via son API cloud My JDownloader. Le résultat est un pont transparent qui permet à Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr et Magazarr de rechercher et de télécharger à partir d'hébergeurs en un clic sans jamais toucher au vrai Usenet ou BitTorrent.
L'auto-hébergement de Quasarr sur un VPS maintient le pont en ligne 24h/24, aux côtés de JDownloader, et inclut un flux de décryptage CAPTCHA intégré pour les liens protégés. Les sponsors GitHub actifs peuvent brancher SponsorsHelper pour résoudre les CAPTCHA automatiquement.
Fonctionnalités clés de Quasarr
JDownloader passerelle
Transfère chaque capture de Radarr, Sonarr, Lidarr et Magazarr directement dans JDownloader 2 via l'API cloud My JDownloader.
Indexeur Newznab
Quasarr expose un point de terminaison de recherche compatible Newznab afin que la pile Arr puisse trouver des versions sur les hébergeurs en un clic pris en charge en utilisant les identifiants IMDb ou des requêtes textuelles.
Émulation de client SABnzbd
Agit comme un client de téléchargement SABnzbd afin que Radarr, Sonarr et Lidarr puissent mettre en file d'attente, surveiller et importer les téléchargements terminés sans aucune modification de leur flux de travail.
Décryptage CAPTCHA
Le déchiffrement de liens intégré prend en charge les versions protégées par CAPTCHA, avec des scripts Tampermonkey optionnels et l'intégration de SponsorsHelper pour une résolution automatique.
Catégorie et contrôle de miroir
Les listes blanches par catégorie pour les noms d'hôte et les miroirs de téléchargement maintiennent votre bibliothèque sur les sources que vous approuvez sans modifier la configuration d'Arr.
Notifications et authentification
Les notifications Discord et Telegram facultatives, ainsi que l'authentification par formulaire ou HTTP Basic, protègent l'interface utilisateur web et vous tiennent informé(e).
Pourquoi exécuter Quasarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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