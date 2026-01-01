Browserless transforme Chrome sans interface graphique en un service accessible via le réseau, éliminant la complexité de la gestion des processus de navigateur, des fuites de mémoire et des conflits de dépendances au sein de vos propres applications. Les développeurs se connectent via une API REST ou un WebSocket en utilisant Puppeteer, Playwright ou Selenium — Browserless gère automatiquement le cycle de vie des sessions, le nettoyage des ressources et l'exécution concurrente.

L'auto-hébergement sur un VPS vous donne un contrôle total sur la configuration du navigateur, les agents utilisateurs et les paramètres de proxy, tout en éliminant les frais par requête facturés par les services d'automatisation de navigateur basés sur le cloud. La logique de scraping sensible et les données extraites restent au sein de votre propre infrastructure, et vous pouvez ajuster les limites de concurrence pour correspondre aux ressources disponibles.