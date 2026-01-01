Déployez OTOBO en un clic.
Système de centre d'assistance et de gestion des tickets open source pour la gestion des services informatiques, le support client et l'automatisation des processus.
Choisissez un pack VPS pour OTOBO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OTOBO
OTOBO est une plateforme de gestion de tickets et de services entièrement open source et basée sur le web, issue de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Elle offre des capacités de centre d'assistance informatique de niveau entreprise — files de tickets, suivi des SLA, une base de connaissances/FAQ intégrée, des workflows ITSM et une CMDB — sans frais de licence ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. OTOBO prend en charge la communication multicanal par e-mail, téléphone et formulaires web, et est livré avec un moteur d'automatisation basé sur des règles qui gère le routage, les escalades et les notifications dès l'installation.
L'auto-hébergement d'OTOBO sur votre propre VPS vous donne le contrôle total sur toutes les données de tickets, les dossiers clients et les rapports SLA. Ce template déploie la pile de production complète : l'application web OTOBO et le démon d'arrière-plan, MariaDB pour le stockage persistant, un nœud Elasticsearch dédié pour une recherche plein texte rapide sur tous les tickets, et Redis pour la mise en cache des sessions et les performances.
Fonctionnalités clés de OTOBO
Billetterie multicanal
Recevez et gérez les tickets provenant des e-mails, des formulaires web et du téléphone dans une file d'attente unifiée, avec un historique d'audit complet et des conversations thématiques.
SLA et escalade
Définissez des objectifs de réponse et de résolution par file d'attente ou par client, avec des règles d'escalade automatiques et des notifications aux agents à l'approche des échéances.
Base de connaissances intégrée
Publiez des articles de FAQ pour les clients externes et les agents internes, réduisant les tickets répétitifs et accélérant la résolution au premier contact.
Automatisation puissante
Utilisez les filtres PostMaster intégrés, les déclencheurs de tickets et les tâches de planification pour acheminer, répondre et fermer automatiquement les tickets sans intervention manuelle.
ITSM et CMDB
Étendez OTOBO avec le module ITSM pour gérer les éléments de configuration, les demandes de changement et les catalogues de services dans une CMDB structurée.
Recherche en texte intégral
L'intégration d'Elasticsearch offre une recherche instantanée parmi des millions de tickets, notes et pièces jointes, maintenant des temps de réponse rapides pour les agents, quelle que soit l'échelle.
Pourquoi exécuter OTOBO avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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