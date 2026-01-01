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Plateforme auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui préserve la confidentialité de votre historique de déplacements, comme alternative à Google Timeline.

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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Reitti

Reitti est une application auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui vous offre une alternative privée à Google Timeline. Importez votre historique existant depuis les exportations de Google Maps Timeline, les fichiers GPX et GeoJSON, ou alimentez-le avec des positions en direct provenant d'applications téléphoniques telles que OwnTracks et GPSLogger pour construire un enregistrement continu de vos déplacements.

Reitti détecte automatiquement les lieux et les trajets importants, puis les visualise sur une carte interactive avec des frises chronologiques quotidiennes et des statistiques de mouvement. Comme tout fonctionne sur votre propre serveur, votre historique de localisation détaillé ne quitte jamais votre infrastructure et n'est jamais exploité à des fins publicitaires. Ce modèle regroupe une base de données PostGIS pour les requêtes géospatiales, un cache Redis et un cache de tuiles de carte intégré, de sorte que la pile complète fonctionne ensemble dès la première utilisation.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Reitti

Importation multi-sources

Importez l'historique depuis les exportations de la Chronologie Google Maps, les fichiers GPX et GeoJSON, ou diffusez des données en direct depuis OwnTracks et GPSLogger.

Détection automatique de lieu

Reitti analyse vos points bruts pour détecter les lieux significatifs et les emplacements visités sans étiquetage manuel.

Informations sur les voyages et les déplacements

Les déplacements sont regroupés en trajets avec les distances, les durées et les modes de transport, afin que votre chronologie se lise comme un journal.

Frise chronologique cartographique interactive

Parcourez n'importe quel jour sur une carte interactive avec les itinéraires, les arrêts et une chronologie de votre activité.

Confidentialité auto-hébergée

Toutes les données de localisation restent dans votre propre base de données PostGIS, jamais partagées avec Google ni utilisées à des fins publicitaires.

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Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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