Déployez Reitti en un clic. Installation.
Plateforme auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui préserve la confidentialité de votre historique de déplacements, comme alternative à Google Timeline.
Choisissez un pack VPS pour Reitti
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Reitti
Reitti est une application auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui vous offre une alternative privée à Google Timeline. Importez votre historique existant depuis les exportations de Google Maps Timeline, les fichiers GPX et GeoJSON, ou alimentez-le avec des positions en direct provenant d'applications téléphoniques telles que OwnTracks et GPSLogger pour construire un enregistrement continu de vos déplacements.
Reitti détecte automatiquement les lieux et les trajets importants, puis les visualise sur une carte interactive avec des frises chronologiques quotidiennes et des statistiques de mouvement. Comme tout fonctionne sur votre propre serveur, votre historique de localisation détaillé ne quitte jamais votre infrastructure et n'est jamais exploité à des fins publicitaires. Ce modèle regroupe une base de données PostGIS pour les requêtes géospatiales, un cache Redis et un cache de tuiles de carte intégré, de sorte que la pile complète fonctionne ensemble dès la première utilisation.
Fonctionnalités clés de Reitti
Importation multi-sources
Importez l'historique depuis les exportations de la Chronologie Google Maps, les fichiers GPX et GeoJSON, ou diffusez des données en direct depuis OwnTracks et GPSLogger.
Détection automatique de lieu
Reitti analyse vos points bruts pour détecter les lieux significatifs et les emplacements visités sans étiquetage manuel.
Informations sur les voyages et les déplacements
Les déplacements sont regroupés en trajets avec les distances, les durées et les modes de transport, afin que votre chronologie se lise comme un journal.
Frise chronologique cartographique interactive
Parcourez n'importe quel jour sur une carte interactive avec les itinéraires, les arrêts et une chronologie de votre activité.
Confidentialité auto-hébergée
Toutes les données de localisation restent dans votre propre base de données PostGIS, jamais partagées avec Google ni utilisées à des fins publicitaires.
Pourquoi exécuter Reitti avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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