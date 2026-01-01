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Outil de suppression d'arrière-plan IA auto-hébergé qui traite les images localement sans dépendance au cloud ni frais par image.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec withoutbg

withoutbg est une application de suppression d'arrière-plan auto-hébergée et alimentée par l'IA qui exécute un pipeline de modèles ONNX en quatre étapes entièrement sur votre propre serveur. Elle offre une interface web glisser-déposer pour supprimer les arrière-plans des photos de produits, des portraits et des images marketing — sans envoyer de fichiers à un service cloud ni payer de frais par image. Le pipeline combine la segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement pour produire des résultats nets avec un arrière-plan transparent à partir de l'inférence CPU seule.

Tous les poids du modèle sont regroupés à l'intérieur de l'image Docker, il n'y a donc rien à configurer au-delà du déploiement du conteneur — pas de téléchargements de modèles, pas de GPU requis, pas d'appels API externes sur le chemin de traitement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de withoutbg

Pipeline de modèle d'IA local

Exécute tout le traitement de suppression d'arrière-plan sur votre propre serveur en utilisant des modèles ONNX intégrés — aucune image n'est jamais envoyée à un service cloud externe.

Traitement en quatre étapes

La segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement travaillent ensemble pour produire des bords nets sur les cheveux, la fourrure et les sujets complexes.

Aucun GPU requis

L'inférence ONNX basée sur le CPU signifie que tout VPS standard peut exécuter le pipeline complet du modèle sans matériel GPU ni configuration CUDA.

Interface utilisateur web par glisser-déposer

L'interface basée sur React permet aux utilisateurs de déposer des images et de télécharger des résultats avec un fond transparent au format PNG, JPEG ou WebP sans aucune configuration.

Pas de frais par image

L'auto-hébergement élimine les frais par image des API SaaS de suppression d'arrière-plan — traitez un nombre illimité d'images à un coût VPS fixe.

Pourquoi exécuter withoutbg avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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