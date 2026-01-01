Cockpit est un système de gestion de contenu headless moderne conçu pour les flux de travail des développeurs. Il offre une interface claire et intuitive pour définir les types de contenu, les collections et les singletons, puis génère automatiquement des API RESTful et GraphQL pour chaque modèle de contenu — aucun code API personnalisé n'est requis. Son empreinte légère signifie des déploiements plus rapides et une consommation de ressources moindre par rapport aux plateformes CMS traditionnelles.

L'auto-hébergement de Cockpit sur votre VPS maintient le contenu éditorial, les données utilisateur et les jetons API au sein de votre propre infrastructure. Vous gardez un contrôle total sur les limites de débit de l'API, l'authentification et le stockage tout en diffusant du contenu vers n'importe quel framework front-end — React, Vue, Angular, applications mobiles, ou générateurs de sites statiques comme Next.js et Gatsby.