Déployez Beszel Agent en un clic.
Agent de surveillance léger qui récupère les métriques des serveurs et des conteneurs pour votre hub Beszel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Beszel Agent
Beszel Agent est le composant de collecte de données de la plateforme de surveillance Beszel. Installé sur chaque serveur que vous souhaitez observer, il collecte en continu les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, ainsi que les statistiques des conteneurs Docker, puis les transmet en toute sécurité à un hub Beszel central pour l'agrégation et la gestion des alertes.
L'agent est délibérément minimaliste — il consomme un minimum de ressources tout en offrant une visibilité complète sur la santé du système. La communication avec le hub est sécurisée par authentification par jeton, et l'accès au socket Docker lui confère une visibilité totale au niveau des conteneurs sans nécessiter de privilèges hôtes élevés au-delà de ce montage de socket.
Caractéristiques principales de Beszel Agent
Métriques système en temps réel
Suit en permanence l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau afin que votre hub Beszel ait toujours une image à jour de la santé du serveur.
Surveillance au niveau du conteneur
Lit depuis le socket Docker pour signaler la consommation de ressources par conteneur, vous aidant à identifier les charges de travail qui génèrent la charge.
Empreinte de ressources minime
Conçu pour fonctionner discrètement en arrière-plan sans impact mesurable sur les performances de l'application ou les ressources système disponibles.
Communication sécurisée du Hub
Les connexions authentifiées par jeton au hub Beszel empêchent l'ingestion non autorisée de métriques et maintiennent la confidentialité de vos données de surveillance.
Pourquoi exécuter Beszel Agent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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