Watcharr est un outil de suivi de listes de visionnage open-source qui consolide les films, séries télévisées, animes et jeux vidéo dans une seule bibliothèque auto-hébergée. Développé avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que chaque entrée soit accompagnée d'affiches, de détails sur le casting et les épisodes, sans saisie manuelle.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS permet de garder votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis à l'écart des services tiers comme Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux utilisateurs individuels, aux foyers et aux petites communautés.