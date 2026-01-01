Jusqu'à 69 % de réduction sur Tandoor Recipes

Gestionnaire de recettes auto-hébergé avec planification des repas, listes de courses et organisation de livres de cuisine.

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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Tandoor Recipes

Tandoor Recipes est une plateforme open-source de gestion de recettes riche en fonctionnalités pour organiser votre vie culinaire. Importez des recettes de n'importe quel site web, planifiez vos repas hebdomadaires, générez des listes de courses et partagez des livres de recettes avec votre famille — le tout depuis une interface web épurée accessible sur n'importe quel appareil. Conçue par la communauté d'auto-hébergement, elle met votre collection de recettes sous votre contrôle, sans publicités, abonnements ou collecte de données.

L'auto-hébergement de Tandoor sur votre VPS garde toutes vos recettes, plans de repas et listes de courses privés et accessibles de n'importe où. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration HTTPS de Traefik. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur — désactivez les inscriptions publiques après avoir créé votre compte.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Tandoor Recipes

Importation de recettes

Importez des recettes depuis n'importe quel site web avec l'analyse automatique des ingrédients, des instructions et des informations nutritionnelles.

Planification des repas

Planifiez les repas de la semaine avec un calendrier glisser-déposer et générez automatiquement des listes de courses à partir des recettes planifiées.

Listes de courses

Créez et partagez des listes de courses qui combinent des ingrédients de plusieurs recettes avec fusion automatique des quantités.

Organisation du livre de recettes

Organisez les recettes en livres de cuisine, étiquetez-les avec des mots-clés et recherchez instantanément dans toute votre collection.

Partage multi-utilisateur

Partagez des espaces de recettes avec les membres de votre famille, chacun avec ses propres plans de repas et listes de courses.

Suivi nutritionnel

Suivez les calories et les macros par recette avec les données nutritionnelles des recettes importées ou la saisie manuelle.

Pourquoi exécuter Tandoor Recipes avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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