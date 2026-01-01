FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de RSS, de sites de torrents, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties en fonction de vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante et transfère les téléchargements correspondants vers des clients torrent, des téléchargeurs Usenet ou des scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.

L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de la pile de serveurs multimédias comme la colle de planification qui maintient tout alimenté.