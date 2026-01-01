Déployez Mbin en un clic d'installation.
Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion auto-hébergés, basés sur ActivityPub — un fork de Kbin géré par la communauté.
Choisissez un pack VPS pour Mbin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mbin
Mbin est un agrégateur de contenu fédéré et open-source qui combine le partage de liens, les discussions thématiques, le vote et le microblogging sur une seule plateforme. En tant que fork de Kbin maintenu par la communauté, il parle nativement ActivityPub, ainsi votre instance interopère avec Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed et le fediverse au sens large sans passerelles ni intégrations supplémentaires.
Exécuter Mbin sur votre propre VPS vous offre un coin autogéré du fediverse où vous définissez les règles, modérez les magazines et conservez chaque publication et vote dans une base de données que vous possédez. Il n'y a pas d'entreprise centrale, pas de publicité, pas de réorganisation algorithmique des fils d'actualité, et pas de conditions de plateforme qui peuvent changer sans préavis.
Fonctionnalités clés de Mbin
Fédération ActivityPub
Le support natif d'ActivityPub connecte votre instance à Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed et à tout autre serveur fediverse compatible.
Magazines et fils de discussion
Organisez le contenu en magazines thématiques avec des commentaires hiérarchisés à la Reddit, des votes et une expérience familière d'agrégateur de liens.
Microblogage intégré
Publiez de courtes mises à jour parallèlement à des fils de discussion longs et faites en sorte que les deux atteignent le même public fédéré à partir d'un seul compte.
Contrôles de modération et de fédération
Les modérateurs par magazine, les outils d'administration à l'échelle de l'instance et les listes d'autorisation ou de blocage de la fédération vous permettent de façonner la communauté que vous souhaitez héberger.
OAuth et API REST
Un serveur OAuth 2.0 de première classe et une API REST documentée propulsent les clients mobiles tiers, les bots et les intégrations.
Open source et dirigé par la communauté
Sous licence AGPL et maintenu par une communauté active de contributeurs après avoir bifurqué de Kbin — aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique.
Pourquoi exécuter Mbin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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