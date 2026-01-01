Déployez Trino avec une installation en un clic.
Moteur de requête SQL distribué rapide pour exécuter des analyses fédérées à travers les lacs de données, les entrepôts de données et les bases de données opérationnelles.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Trino
Trino est un moteur de requête SQL distribué haute performance, développé à l'origine chez Facebook sous le nom de Presto et maintenant maintenu par la Trino Software Foundation. Il permet aux analystes et aux ingénieurs d'exécuter des requêtes SQL ANSI interactives sur des sources de données hétérogènes — stockage d'objets, bases de données relationnelles, courtiers de messages et index de recherche — les joignant et les agrégeant comme si elles résidaient dans un entrepôt unique, sans ETL ni déplacement de données.
L'auto-hébergement de Trino sur votre VPS offre aux équipes de données une couche de requête fédérée qu'elles contrôlent entièrement, sans frais par requête et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface utilisateur web intégrée affiche les requêtes en cours, l'utilisation des workers et les plans d'exécution afin que les opérateurs puissent déboguer les performances et ajuster les ressources du cluster directement depuis le navigateur.
Fonctionnalités clés de Trino
Requêtes SQL fédérées
Connectez des dizaines de sources de données via des connecteurs enfichables et effectuez des jointures entre elles dans une seule instruction SQL ANSI, sans préparation ni ETL.
Moteur massivement parallèle
L'exécution vectorisée en mémoire et la planification adaptative des requêtes offrent une latence interactive sur des lacs de données et entrepôts de données à l'échelle du téraoctet.
Catalogue de connecteurs riches
Connecteurs officiels pour Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, et plus encore.
Console web intégrée
L'interface utilisateur basée sur un navigateur affiche les requêtes en cours et terminées, la santé des workers, les métriques au niveau des étapes et les plans d'exécution pour un débogage rapide des performances.
SQL ANSI avec extensions
SQL standard complet avec des fonctions de fenêtre, des jointures latérales, des tableaux, des mappages, JSON, des types géospatiaux et des fonctions définies par l'utilisateur.
JDBC, ODBC et Python
Les pilotes et clients prêts à l'emploi connectent les outils de BI tels que Tableau, Superset et Metabase, ainsi que les notebooks de science des données et les pipelines ETL.
Pourquoi exécuter Trino avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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