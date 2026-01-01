Annif est une boîte à outils open source de la Bibliothèque nationale de Finlande qui attribue automatiquement des termes sujets aux documents. Il combine des backends lexicaux, statistiques et d'apprentissage automatique, y compris TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et des modèles d'ensemble, afin que les catalogueurs puissent choisir ou empiler les algorithmes qui conviennent le mieux à chaque collection et langue.

L'auto-hébergement d'Annif sur votre propre VPS maintient les corpus d'entraînement, les vocabulaires contrôlés et les métadonnées bibliographiques sous votre contrôle total au lieu de les envoyer à un service d'indexation tiers. Le conteneur expose une API REST et une interface utilisateur basée sur un navigateur pour tester les projets, de sorte que l'intégration d'Annif dans les pipelines de catalogage existants ou la création de clients personnalisés ne nécessite que des appels HTTP.