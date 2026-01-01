Déployez Smocker en un clic.
Serveur et proxy HTTP de maquette simples et efficaces avec une interface d'administration intégrée pour tester et déboguer les API.
Choisissez un pack VPS pour Smocker
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Smocker
Smocker est un serveur de maquette HTTP open-source et un proxy conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de réponses API réalistes et déterministes pendant le développement et les tests. Les développeurs définissent les points de terminaison de maquette de manière déclarative en YAML ou JSON, rejouent des scénarios et inspectent chaque requête entrante dans une interface d'administration en direct sans écrire de code de liaison.
L'auto-hébergement de Smocker sur votre propre VPS offre aux équipes un environnement de maquettage partagé pour les tests d'intégration, la vérification de contrats et les démonstrations, avec un contrôle total sur l'accès réseau, le trafic enregistré et des garanties de disponibilité que les services de maquettage publics ne peuvent égaler.
Fonctionnalités clés de Smocker
Mocks déclaratifs
Définir les réponses HTTP en YAML ou JSON avec des correspondances de requêtes, des modèles dynamiques et des scénarios ordonnés pour des exécutions de tests prévisibles.
Interface d'administration en direct
Inspectez chaque requête entrante, visualisez les mocks correspondants et réinitialisez l'état depuis un tableau de bord basé sur un navigateur, conçu pour des boucles de rétroaction rapides.
Proxy et entrée
Transférer les requêtes non appariées vers un véritable service amont et capturer les réponses en tant que mocks réutilisables pour les tests hors ligne.
Sessions et historique
Regroupez les appels en sessions nommées pour isoler les exécutions de tests, rejouer le trafic et comparer le comportement entre les versions.
Contrôle de l'API REST
Gérez les mocks, les sessions et l'historique par programmation depuis les pipelines CI à l'aide d'une API REST complète.
Conteneur léger
Un binaire Go unique, conditionné sous forme de petite image Docker, démarre en quelques millisecondes et s'exécute confortablement sur n'importe quel plan VPS.
Pourquoi exécuter Smocker avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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