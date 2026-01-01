TensorZero est une plateforme LLMOps open-source qui combine une passerelle Rust haute performance avec des workflows d'observabilité, d'évaluation et d'optimisation intégrés. Contrairement aux piles multi-outils qui assemblent un proxy, un traceur et un pipeline de réglage fin, TensorZero traite chaque inférence, signal de rétroaction et exécution d'optimisation comme faisant partie d'une seule boucle de rétroaction — transformant le trafic de production en l'ensemble de données qui améliore vos invites, modèles et décisions de routage.

L'auto-hébergement de TensorZero sur votre propre VPS maintient les invites, les traces et les données de rétroaction dans une infrastructure que vous contrôlez, sans surtaxe par appel ni quotas de jetons sur l'observabilité. Le magasin ClickHouse inclus s'adapte à des millions d'inférences tandis que la passerelle proxyfie OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock et des dizaines d'autres fournisseurs derrière une seule API compatible OpenAI.