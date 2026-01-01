Déployez TensorZero en un clic.
Passerelle LLMOps open source qui unifie l'inférence, l'observabilité, les évaluations et l'optimisation dans une seule plateforme alimentée par Rust.
Choisissez un pack VPS pour TensorZero
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TensorZero
TensorZero est une plateforme LLMOps open-source qui combine une passerelle Rust haute performance avec des workflows d'observabilité, d'évaluation et d'optimisation intégrés. Contrairement aux piles multi-outils qui assemblent un proxy, un traceur et un pipeline de réglage fin, TensorZero traite chaque inférence, signal de rétroaction et exécution d'optimisation comme faisant partie d'une seule boucle de rétroaction — transformant le trafic de production en l'ensemble de données qui améliore vos invites, modèles et décisions de routage.
L'auto-hébergement de TensorZero sur votre propre VPS maintient les invites, les traces et les données de rétroaction dans une infrastructure que vous contrôlez, sans surtaxe par appel ni quotas de jetons sur l'observabilité. Le magasin ClickHouse inclus s'adapte à des millions d'inférences tandis que la passerelle proxyfie OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock et des dizaines d'autres fournisseurs derrière une seule API compatible OpenAI.
Fonctionnalités clés de TensorZero
Passerelle LLM unifiée
Proxifiez OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM et des dizaines d'autres fournisseurs via une seule API compatible OpenAI écrite en Rust haute performance.
Observabilité intégrée
Chaque inférence est automatiquement capturée dans ClickHouse avec toutes les entrées, sorties, la latence et le coût — aucun service de traçage séparé n'est requis.
Boucle de rétroaction de production
Joignez les commentaires des utilisateurs, les évaluations et les métriques à toute inférence pour construire l'ensemble de données étiquetées qui alimente l'optimisation des invites et des modèles.
Optimisation automatisée
Exécutez des workflows intégrés pour affiner les modèles, distiller à partir de modèles plus grands et évaluer les variantes d'invites directement à partir de votre trafic de production.
Inférence structurée
Définissez des schémas, des modèles et des variantes dans le code afin que les modifications d'invite soient versionnées, sécurisées et routables sans redéployer votre application.
Open source auto-hébergé
Sous licence Apache 2.0 et fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos invites, traces et données de feedback ne quittent jamais votre VPS.
Pourquoi exécuter TensorZero avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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