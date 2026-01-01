Kotaemon est un outil de questions-réponses basé sur RAG, propre et personnalisable, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes du matériel source.

Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon maintient vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute l'OCR Tesseract, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui le rend adapté aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.