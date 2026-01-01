Sshwifty est un client SSH et Telnet web auto-hébergé qui transforme n'importe quel navigateur moderne en un terminal entièrement fonctionnel pour l'accès aux serveurs distants. Il prend en charge l'authentification SSH par mot de passe, clé publique et interactive par clavier, ainsi que le Telnet simple, éliminant le besoin d'installer ou de configurer des clients natifs sur chaque poste de travail.

L'auto-hébergement de Sshwifty sur un VPS offre à une équipe un point d'entrée unique et partagé pour gérer les machines distantes depuis n'importe où — téléphones, tablettes, ordinateurs portables d'entreprise verrouillés ou bornes — tout en maintenant l'accès contrôlé par une clé partagée. Les administrateurs peuvent prédéfinir des préréglages d'hôtes, restreindre les connexions aux cibles approuvées et auditer le trafic via des hooks côté serveur sans exposer les ports SSH à l'internet public.