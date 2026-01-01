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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Sshwifty

Sshwifty est un client SSH et Telnet web auto-hébergé qui transforme n'importe quel navigateur moderne en un terminal entièrement fonctionnel pour l'accès aux serveurs distants. Il prend en charge l'authentification SSH par mot de passe, clé publique et interactive par clavier, ainsi que le Telnet simple, éliminant le besoin d'installer ou de configurer des clients natifs sur chaque poste de travail.

L'auto-hébergement de Sshwifty sur un VPS offre à une équipe un point d'entrée unique et partagé pour gérer les machines distantes depuis n'importe où — téléphones, tablettes, ordinateurs portables d'entreprise verrouillés ou bornes — tout en maintenant l'accès contrôlé par une clé partagée. Les administrateurs peuvent prédéfinir des préréglages d'hôtes, restreindre les connexions aux cibles approuvées et auditer le trafic via des hooks côté serveur sans exposer les ports SSH à l'internet public.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Sshwifty

SSH et Telnet

Connectez-vous aux serveurs SSH en utilisant un mot de passe, une clé publique ou une authentification interactive par clavier, et accédez aux hôtes Telnet hérités depuis la même interface.

Aucune installation client

Fonctionne entièrement dans le navigateur afin que les utilisateurs accèdent aux machines distantes depuis des téléphones, des tablettes ou des postes de travail sécurisés sans installer de logiciel de terminal natif.

Préréglages de connexion

Les administrateurs définissent des préréglages d'hôte réutilisables avec des identifiants intégrés afin que les utilisateurs ne se connectent qu'à des serveurs pré-approuvés à partir d'une liste sélectionnée.

Crochets côté serveur

Des processus externes peuvent être invoqués avant chaque connexion pour appliquer une validation personnalisée, la journalisation ou l'audit sans modifier le client.

Clé d'accès unique

Protégez l'interface web avec une seule clé partagée configurée lors du déploiement afin que seuls les utilisateurs autorisés accèdent à l'écran de connexion.

Pourquoi exécuter Sshwifty avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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