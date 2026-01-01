PdfDing est un gestionnaire et lecteur de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils. Vous pouvez ainsi commencer à lire sur un ordinateur de bureau et reprendre sur un téléphone sans perdre le fil. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et collections avec un système de balises multi-niveaux, de favoris et d'archivage. Le lecteur basé sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.

L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS garantit la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléversé vers un service cloud, aucune donnée d'utilisation n'est collectée, et vous gardez un contrôle total sur l'accès à votre instance. L'authentification unique (SSO) OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle ou en petite équipe.