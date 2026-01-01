Déployez HortusFox en un clic.
Système de gestion des plantes auto-hébergé pour cataloguer, planifier les routines d'entretien et organiser votre jardin en privé.
Choisissez un pack VPS pour HortusFox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec HortusFox
HortusFox est une application web conçue spécifiquement pour les passionnés de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des rappels d'entretien récurrents pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration des données météorologiques aide les jardiniers en extérieur à aligner les plannings d'entretien avec les conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.
L'auto-hébergement d'HortusFox sur votre VPS garantit que des années de registres de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne peut interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.
Fonctionnalités clés de HortusFox
Rappels de soins
Définissez des tâches récurrentes pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage afin qu'aucune plante ne soit jamais oubliée dans un programme d'entretien chargé.
Organisation basée sur la localisation
Attribuez des plantes à des pièces spécifiques ou à des espaces extérieurs pour filtrer rapidement votre collection et gérer chaque zone indépendamment.
Intégration météo
Connectez les données météorologiques locales pour adapter automatiquement l'entretien des plantes d'extérieur en fonction des précipitations et des températures.
Reconnaissance des plantes
Identifiez les espèces inconnues à partir de photos directement dans l'application, en ajoutant les données d'espèces confirmées à votre catalogue sans quitter HortusFox.
Gestion des stocks
Suivez les pots, les engrais, les outils et les fournitures en même temps que vos plantes afin que les ressources de jardinage soient toujours prises en compte.
Chat collaboratif
Le chat de groupe intégré permet aux foyers et aux équipes de coordonner les responsabilités d'entretien des plantes sans applications de messagerie séparées.
Pourquoi exécuter HortusFox avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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