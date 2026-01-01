bknd est un système backend open-source qui regroupe la modélisation de données, l'authentification, la gestion des médias et les primitives de workflow en un seul service léger avec une interface utilisateur d'administration intégrée. Construit sur les standards web plutôt que sur un seul runtime, il fonctionne partout, de Node et Bun à Cloudflare Workers, Vercel et Deno Deploy, avec un accès basé sur des adaptateurs à SQLite, LibSQL ou Postgres sans imposer d'abstractions sur votre pilote de base de données.

L'auto-hébergement de bknd sur votre propre VPS remplace les plateformes BaaS propriétaires comme Firebase ou Supabase par un backend portable que vous possédez entièrement. Il n'y a pas de frais par requête, pas de limites de lignes et pas de prix surprise à mesure que votre projet passe du prototype à la production.