Déployez bknd en un clic.
Alternative légère à Firebase regroupant base de données, authentification, médias et interface d'administration en un seul backend auto-hébergé.
Choisissez un forfait VPS pour bknd
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec bknd
bknd est un système backend open-source qui regroupe la modélisation de données, l'authentification, la gestion des médias et les primitives de workflow en un seul service léger avec une interface utilisateur d'administration intégrée. Construit sur les standards web plutôt que sur un seul runtime, il fonctionne partout, de Node et Bun à Cloudflare Workers, Vercel et Deno Deploy, avec un accès basé sur des adaptateurs à SQLite, LibSQL ou Postgres sans imposer d'abstractions sur votre pilote de base de données.
L'auto-hébergement de bknd sur votre propre VPS remplace les plateformes BaaS propriétaires comme Firebase ou Supabase par un backend portable que vous possédez entièrement. Il n'y a pas de frais par requête, pas de limites de lignes et pas de prix surprise à mesure que votre projet passe du prototype à la production.
Caractéristiques principales de bknd
Modélisation visuelle des données
Définissez les entités, les champs et les relations via l'interface utilisateur d'administration et obtenez des points de terminaison REST instantanés ainsi qu'un SDK TypeScript typé pour chaque collection.
Authentification intégrée
La connexion par e-mail et mot de passe, les jetons JWT, les rôles et les autorisations sont inclus par défaut, remplaçant les services d'identité tiers pour la plupart des applications.
Gestion intégrée des médias
Téléchargez, stockez et servez des fichiers localement ou via des fournisseurs compatibles S3 comme R2, Tigris et Minio, sans avoir à ajouter une pile de stockage séparée.
Automatisation des flux de travail
Composez des flux multi-étapes qui réagissent aux changements de données, planifiez des tâches et appellent des API externes directement depuis le même backend qui alimente votre application.
Adaptateurs de framework
Les adaptateurs pour Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, et plus encore vous permettent d'intégrer la même instance bknd au sein d'un projet front-end existant.
Pourquoi exécuter bknd sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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